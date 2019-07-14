محمد عساف يتلقى هجوما عنيفا من دنيا بطمة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
على الرغم من إعلان الفنان الفلسطيني محمد عساف مسامحته لها بعد هجومها المستمر عليه، عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة للهجوم عليه مجددا.
دنيا قالت إن سؤال الصحافة لعساف عن خلافهما أصبح موضوعاً قديماً، مؤكدة أن الصحفيين طرحوا هذا السؤال عليه لقلة أعماله الفنية.
الفنانة المغربية أضافت، في تصريح صادم، أنها لا تطيق محمد عساف بل وتشمئز عند سماعها لاسمه، لافتة إلى أن قصة خلافهما قديمة وماتت، رافضة التعليق عليها أكثر من هذا.
وكان محمد عساف قد تحدث مؤخرا عن خلافه مع الفنانة دنيا بطمة، خلال مؤتمر صحفي أُقيم على هامش مهرجان “موازين”، أنه لا يعلم مشكلتها الحقيقية معه.
وقال إن دنيا تهاجمه منذ سنوات طويلة وتنتقده باستمرار دون أن يعرف أسباب قيامها بذلك، نافياً ما ترددعن عدم إلقائه السلام عليها في إحدى المناسبات، حيث أكد أنه قابلها عدة مرات بعد هجومها عليه وألقى السلام عليها.
ورغم الخلافات، أكد عساف عن إعجابه الشديد بصوت الفنانة المغربية وفنها، مشددا على أنه ليس لديه أي مشكلة شخصية معها وأنه يسامحها على ما قالته عنه، وتمنى لها التوفيق في حياتها، حيث قال: “أنا شخصيا مسامحك، والله يوفقك من كل قلبي”.
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