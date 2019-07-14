هل تتجه ابنة شريف منير للتمثيل؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت الكثير من الأنباء مؤخرا حول اتجاه الإعلامية أسما شريف منير، ابنة الفنان المصري شريف منير، تستعد للاتجاه لمجال التمثيل خلال الفترة المقبلة.

الفنان محمود حجازي، زوج أسما، نفى صحة هذه الأنباء تماما، حيث قال: “كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح، فأسما لا تفكر في التمثيل ولكنها مشغولة بأشياء أخرى مثل الإعلام”.

Advertisements

وعن موقفه في حال قررت زوجته الاتجاه للتمثيل، قال: “إذا كانت لديها رغبة في خوض تجربة التمثيل لن أمنعها ، فهي حرة في إتخاذ أي خطوات تتعلق بعملها وأنا احب طموحها وإصرارها الدائم على النجاح”.

يذكر أن أسما شريف منير قدمت مؤخرا مع والدها الفنان شريف منير برنامج تليفزيوني يحمل اسم “أنا وبنتي” على شاشة قنوات ON E، ويتناول البرنامج الاختلاف بين طريقة تفكير الآباء والأبناء، ويتم خلال كل حلقة استضافة نجم والتحدث معه في موضوع الحلقة.

واحتفلت أسما شريف منير بزواجها على الفنان محمود حجازي في شهر سبتمبر عام 2018، وخضع الثنائي لجلسة تصوير على البحر برفقة طفلة أسما من زوجها السابق.