سميرة ريدي تستقبل طفلتها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الممثلة سميرة ريدي وزوجها أكشاي فاردي هما أبوان لابن يُدعى هانز، والذي غالبًا ما يظهر في وسائل التواصل الاجتماعي وقد استقبلا طفلهما الثاني -طفلة- صباح يوم الجمعة 12 يوليو، وشاركا خبر الولادة على موقع تبادل الصور والفيديوهات Instagram.

قالت ريدي”لقد جاء ملاكنا الصغير هذا الصباح، ابنتي الرضيعة! أشكركم على محبتكم ودعائكم”، أضافت الأم الجديدة لمحة عن ابنتها في صورة أظهرت يد الطفلة الصغيرة خلال احتضان سميرة لها.

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خلال فترة حملها، حافظت سميرة ريدي على جاذبيتها ولفت انتباه متابعيها على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة Instagram بصورها الساخنة والمثيرة للاهتمام بين الحين والآخر.

قبل أيام قليلة من الترحيب بابنتها، نشرت صور لها دون ماكياج، حيث وصفت نفسها بأنها “هذه هي حقيقتها، وأنها مستعدة تقريبًا للانتقادات، لا تخاف من الحكم “.

كما أثارت الممثلة البالغة من العمر 34 عامًا فضول جمهورها بصورها المذهلة تحت الماء في في أثناء الحمل، وتابعت نشر صورها، وقالت: “أريد أن أشكركم على دعمكم لهذه الحملة، أردت تمكين النساء من حب أجسادهن، وأنا ممتنة جدًا للتعليقات الإيجابية أحبكم يا رفاق”.