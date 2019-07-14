هيدي كرم تتوعد مهاجميها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية هيدي كرم عن استيائها الشديد من التعليقات السلبية والتي تتضمن تطاول عليها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة المصرية توعدت مهاجميها والمتطاولين عليها باللجوء لمباحث الإنترنت، حيث نشرت خطوات التقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد أي شخص يتطاول عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هيدي علقت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “أي حد هايدخل يشتم بعد كده يفكر الف مره قبل ما يعمل كده علشان خلاص الموضوع ما بقاش سايب وانا شخصياً واعتقد ناس كتير زي مش هاسيب حقي بعد كده”.

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وكانت الفنانة المصرية هيدي كرم قد دافعت مؤخرا عن اللاعب المصري عمرو وردة بعد واقعة التحرش، وهو ما عرضها لهجوم شديد.

هيدي قالت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «عمرو وردة بيلعب بقاله فتره طويلة في اليونان يعني أوروبا يعني بنات على قفه مين يشيل و مافيش مشاكل في الصحوبية وحاجات تانية كتير لأن ثقافتهم بتسمح لهم بكده تفتكرو أنه هايستنا يجي مصر علشان يعاكس؟».

وأضافت: «و بعدين كلمة تحرش دي كلمة كبيرة أوي لما نستخدمها نستخدمها في مكانها لازم تكون بالإكراه وبدون إرادة الطرف الأخر وده ما حصلش طبعاً».

وتابعت: «رأي الشخصي أن عمرو اتظلم ظلم كبير واللي حصل فيه كان شر كبير مقصود! وأي شاب في الدنيا مكانه كان ممكن يعمل كده وكل الشباب عارفين كده.. غلط أيوه طبعًا غلط لكن غلطه الأكبر أنه ما قدرش قيمته وأهميته كلعيب مهم وأتصرف كشاب عادي وكلنا بنغلط .. أنا بدعم عمرو وردة وبقوله اللي جاي أحلى».