لن تصدق شكل ماجد المصري في حفل زفافه على منى إش إش.. صورة نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يبدو أن الفنانة منى إش إش قررت أن تفتح ألبوم ذكرياتها مع طليقها الفنان المصري ماجد المصري، وذلك بعد زفاف ابنهما أحمد المصري.

منى شاركت محبيها في صورة من حفل زفافها على ماجد، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وبدا ماجد المصري في بداية حياته بشكل صبياني ومختلف تماما عن شكله الحالي.

الفنانة المصرية علقت على الصورة وكتبت: « قريبا إن شاء الله قصة حب وكفاح للدويتو الشهير (منى وماجد) منى إش إش وماجد المصري».

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الجمهور عبر عن إعجابه بالصورة ولم يصدق الفانز أن العريس هو ماجد المصري، وخاصة أن شكله تغير كثيرا.

الفنان المصري تزوج من منى إش إش في بداية حياته الفنية وأنجب منها ابنه أحمد وابنته ماهيتاب، ثم انفصل عنها.

ماجد المصري احتفل منذ أيام بزفاف نجله أحمد المصري، في الساحل الشمالي، وفي حضور عدد كبير من النجوم ومنهم محمد سامي، روجينا، أشرف زكي، محمد حماقي، لوسي، وغيرهم.

ماجد المصري بعد إنفصاله عن منى إش إش تزوج من رانيا أبو النصر، ويعيش حياة مستقرة، وأنجب منها ولد وفتاة.