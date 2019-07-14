نجمة الإغراء فينا مالك ترفض قبلات الزوج لزوجته علانية: نحن بلد مسلم

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

فينا مالك التي بدأت مسيرتها الفنية عام 2000، وصنفت بعض أعمالها السينمائية بالاباحية، وحكم عليها بالسجن 26 عامًا بتهمة ازدراء الأديان ولكن تم تخفيف الحكم بالغرامة فقط، دائما تتصدر عناوين الصحف بسبب إدلائها بتصريحات مثيرة للجدل.

ممثلة الاغراء في بوليوود من أصل باكستاني فينا مالك Veena Malik عبرت مؤخرًا عبر رسالة شاركتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter عن رفضها لممارسة التقبيل من الزوج لزوجته بشكل علني.

وجاءت رسالة فينا كـ تعليق على موقف الممثل الباكستاني حمزة على عباسي أحد الأشخاص الذين دافعوا بشكل مفاجئ وقوي على موضوع القبلات العلنية من الزوج لزوجته أو العكس.

كتبت فينا ، “أعمل في صناعة الترفيه بعد انقطاع طويل قرابة تسع سنوات، قابلت فيها حمزة على عباسي وأصبحنا معارف، ما أعرفه عنه حتى الآن هو أنه شخص مستقيم، وذو مبدأ، فاضل ومثير للإعجاب في تصرفاته”.

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ثم أضافت فينا: ” لكن نحن نعيش في بلد مسلم، لا يسمح ديننا وثقافتنا بذلك؛ يتم النظر إلى هذه الأفعال الآن بشكل مختلف، وليس كما كان في السابق، الآن، عليك أن تُظهر الكثير من المسؤولية الأخلاقية تجاه المجتمع “.

وتابعت فينا موجهة حديثها إلى عباسي، “أنت تتحدث عن الحرام والحلال، ومع ذلك، هل تدافع عن القبلات الزوجية علانية؟ بالنسبة لبعض الأعمال الحلال، لا يمكنك اظهارها بشكل عام، لذا كان يجب أن يكونوا حريصين قليلًا! “.

يذكر أن حمزة على عباسي يعد من كبار نجوم صناعة الدراما التلفزيونية بباكستان ويشتهر بآرائه وميوله الدينية القوية. ومنذ بداية رمضان، يستضيف حمزة برنامجًا حواريًا حول قضايا دينية لحساب إحدى القنوات التلفزيونية المحلية. ويركز عباسي اهتمامه على تسليط الضوء على الاضطهاد الذي يتعرض له أبناء الطائفة القايدانية الذين يمثلون أقلية دينية داخل باكستان.