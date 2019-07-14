مها أحمد تلفت الأنظار بفستان مكشوف وتاتو.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لفتت الفنانة المصرية مها أحمد الأنظار إليها أثناء حضورها حفل زفاف علي محمد وهبة وحبيبة العجمي بمدينة الإسكندرية.

مها أحمد اختارت لها فستان أسود مكشوف من الظهر، جعلها تبدو بوزن زائد، ووضعت عليه حزام ذهبي لتحديد خصرها، بينما كشفت عن تاتو على ذراعها، مكتوب عليه «الست الهانم».

«الست الهانم»، هو اسم البرنامج الذي كانت تقدمه الفنانة مها أحمد لفترة عبر الفضائية المصرية، ثم توقفت عن تقديمه فجأة رغم النجاح الذي حققته.

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صورة مها تسببت في الهجوم عليها من قبل عدد كبير من الجمهور، والذي اعتبر أن الفستان مكشوف بشكل غير معتاد من الفنانة اللاتي كانت تختار طلاتها بعناية أكبر.

مها أحمد تجسد حاليا شخصية “كهرمانة” في مسرحيتها الجديدة “خمسة حارة باكوس” التي تقدمها على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية.

مسرحية “خمسة حارة باكوس” من بطولة مها أحمد، ومدحت تيخة، وعلاء زينهم، وهانى حسن الأسمر، وسحر عبد الحميد ويورا محمد وأحمد سعد ميشو، وهي من تأليف إسلام رفعت، وإخراج محمد علام.