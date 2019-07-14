رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حلا شيحة تتألق في أول تكريم لها بعد عودتها للفن.. لمن أهدت جائزتها؟.. صور

حرصت الفنانة المصرية حلا شيحة على حضور مهرجان “بياف” 2019 لتسلم تكريمها، والذي يعد أول تكريم لها بعد عودتها للفن مؤخرا.

حلا تألقت في الحفل بفستان رمادي طويل منفوش من أسفل بتوقيع دار أزياء Atelier Alfazairy، وتزينت بمكياج هادئ، وقصة شعر مميزة، وزادتها المجوهرات بريقا، وذلك في إطلالة من تنسيق الإستايلست مي جلال.

الفنانة المصرية عبرت عن سعادتها الشديدة بهذا التكريم، حيث قالت في كلمتها بالحفل: “أنا سعيدة بتكريمي لأول مرة منذ 12 عاما، فطوال هذه الفترة كنت غائبة وعدت”.

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وأضافت: “أنا نصفي مصري والآخر لبناني، وأنا من مواليد صيدا في لبنان، فأعتبر نفسي في بلدي الثاني، والدتي انتقلت لمصر منذ أكثر من 20 عاما وأنجبتني أنا وشقيقاتي الأربعة، فجمالي من البلدين”.

وتابعت: “أعلم أن والدتي تتابعني وأريد أن أخبرها أنها أم عظيمة وأنا فخورة بأنها أمي، هي ووالدي الفنان التشكيلي أحمد شيحة”.

وأهدت جائزتها لوالديها وشقيقاتها وأبنائها، حيث قالت: “أهدي هذه الجائزة لوالدتي ووالدي وشقيقاتي هنا ومايا ورشا، وكذلك لأبنائي”.

يذكر أن حلا شيحة كانت قد عادت للفن بعد غياب 12 عاما، وقدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل “زلزال” بطولة محمد رمضان وماجد المصري.