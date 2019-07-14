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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
ردت الممثلة سوناكشي سينها على مزاعم الاحتيال التي وجهت لها من قبل منظم أحد الأحداث الفنية ومقره دلهي، بعد أن زار فريق من شرطة ولاية أوتار براديش منزلها في مومباي لسؤالها وأخذ أقوالها فيما هو منسوب إليها.
قالت سينها: “من الواضح أن منظم الأحداث الذي لم يتمكن من الوفاء بالتزامه يعتقد أنه قادر على تحقيق مكاسب سريعة من خلال تشويه صورتي في الصحافة”.
وأضافت: “هناك تعاون كامل مع السلطات من فريقي لإجراء التحقيق. هل ستطلب من وسائل الإعلام عدم إثارة هذه المزاعم الغريبة من رجل عديم الضمير؟
زعم صاحب الشكوى أن سينها فشلت في حضور عرض كانت قد اشتركت فيه، وبحسب ما ورد حصلت سوناكشي على 3.2 مليون روبية كرسوم حجز للمعرض.
قام مسؤولون من شرطة ولاية أوتار براديش بزيارة مقر إقامة سينها، ، لأخذ أقوالها، لكن سينها، لم تكن في المنزل، وحددوا زيارتها مرة أخرى في اليوم التالي.
شوهدت سينها آخر مرة في السينما من خلال عرض فيلمها “كالانك” الذي لم يستطع تحقيق اياردات ملفتة في شباك التذاكر المحلي، وتعمل الممثلة في الوقت الحالي على تصوير ثلاثة أفلام جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة في منزل سوناكشي سينها بعد اتهامها بالنصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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