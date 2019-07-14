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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
ذكرت صحف هندية أن نجمة بوليوود شرادا كابور على وشك الزواج من روهان شريستا وقالت إن الزواج سيتم في عام 2020، بينما رفض والدها شاكتي كابور هذه الشائعات بعد أن طُلب منه التعليق على تلك الأخبار.
قال الممثل المخضرم بلهجة سخرية، بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة indiatoday “هل هذا حقا؟ ابنتي ستتزوج؟ من فضلك لا تنسى أن تدعوني أيضا، لحضور حفل زفافها.
وتابع شاكتي كابور: “اسمحوا لي أن أعرف أين هو حفل الزفاف، وسوف أكون هناك، أنا والدها ولكن ليس لدي أدنى فكرة، لذلك، اسمحوا لي أن أعرف”.
وفي سياق المهنية والفن، طُرِح في وقت سابق الإعلان الترويجي للفيلم الهندي الضخم “Saaho”، وهو أحدث الأفلام العالمية التي تم تصويرها في مواقع مختلفة من العاصمة الإماراتية أبوظبي، الفيلم من بطولة أسطورة السينما الهندية برابهاس وشرادا كابور، ومن إخراج المبدع سوجيت ريدي.
وكان طاقم عمل “ساهو” صور مشاهده في عدد من المواقع المختلفة في أبوظبي على مدى 40 يومًا، بينما استغرق تصوير مشاهد الحركة والتشويق وحدها 20 يومًا.
يمثل فيلم “Saaho”، الذي تم تصويره على نطاق واسع في أبو ظبي، عودة نجم التيلجو برابهاس، منذ سلسلة باهوبالي المذهلة، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في 15 أغسطس في الإمارات العربية المتحدة. كما سيتم عرض فيلم شرادا كابور ‘Street Dancer 3D’ إلى جانب فارون داوان ونورا فتحي.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحف الهندية تكشف موعد زواج شرادا كابور ووالدها يسأل عن مكانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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