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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة المصرية الشابة هنادي مهنا لحادث سير خطير أثناء قيادتها لسيارتها بمنطقة 6 أكتوبر.
الفنانة الشابة نشرت مجموعة صور لسيارتها بعد الحادث كشفت عن تحطمها، وذلك على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، وعلقت عليها بقولها: “الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل”.
الموسيقار هاني مهنا، والد هنادي، كشف تفاصيل حالتها الصحية بعد الحادث، حيث قال، في تصريحات صحفية: “ابنتي هنادي بخير والحمد لله ولم تتعرض لأذى أو إصابات أثناء الحادث ومتواجدة حاليا بالمنزل ولم تذهب للمستشفى”.
وأضاف: “ما حدث هو أن هنادي كانت تقود سيارتها في منطقة دهشور بـ 6 أكتوبر وجاءت سيارة أخرى اصطدمت بها بقوة وانفجر إطار سيارتها مما أدى لخروجها عن مسارها أعلى الرصيف لتصدم مرة أخرى في أحد أعمدة الإنارة”.
يذكر أن هنادي مهنا كانت قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسلين، أولهما “زلزال”، بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة حلا شيحة والفنان ماجد المصري.
أما المسلسل الثاني هو مسلسل “حكايتي” بطولة ياسمين صبري، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وجمال عبدالناصر، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر هنادي مهنا تتعرض لحادث سير.. ووالدها الموسيقار يكشف تفاصيل حالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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