محمد رمضان يغني ويرقص على مسرح «بياف».. ويهدي جائزته لفنان راحل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضر الفنان المصري محمد رمضان مهرجان “بياف” 2019، والذي أقيم في لبنان، وذلك لتسلم تكريمه.

الفنان المصري عبر عن سعادته الشديدة بهذا التكريم، حيث قال في كلمته أثناء تسلم جائزته: “أنا سعيد بتواجدي هنا في لبنان وسط الشعب الذواق للفن”.

رمضان أهدى جائزته للفنان الراحل عمر الشريف، حيث قال: “أهدي هذه الجائزة لمعلمي واليد الأولى التي امتدت لي، الممثل المصري اللبناني العالمي عمر الشريف”.

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الفنان المصري أشعل الحفل بغناء أغنيته الشهيرة “مافيا” والرقص على نغماتها، وسط تفاعل كبير من الحضور.

يذكر أن محمد رمضان قدم في موسم رمضان الماضي مسلسل “زلزال”، وشاركه البطولة الفنانة حلا شيحة، والفنان ماجد المصري، والفنانة هنادي مهنا، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

وتدور أحداث المسلسل في فترة زلزال 1992،عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع “زلزال 1992” الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.