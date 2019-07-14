هكذا تستعد سلمى رشيد لاستقبال مولودها الأول.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
بدأت الفنانة المغربية سلمى رشيد استعداداتها لاستقبال مولودها الأول، حيث دخلت في شهور الحمل الأخيرة.
سلمى نشرت صورة لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس بسيطة، وتقوم بطلاء غرفة مولودها المنتظر بنفسها.
الفنانة المغربية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “نصبغو غرفة البيبي..من اجمل اللحضات شنو اللون اللي تتوقعوا عملنا؟؟”.
وكانت سلمى رشيد قد أعلنت خبر حملها رسمياً لأول مرة في شهر مايو الماضي، حيث فاجأت متابعيها، ونشرت صورة لها بفستان أبيض ضيق أبرز حملها، وظهرت فيها تحمل صورة لأشعة تليفزيونية لجنينها، وكتبت معلقة عليها: «غنولي ماما ..الحمد لله..الله يتمملي على خير ويحفظ جنيني ... حبيت نشارككم معايا فرحتي ..لا تنسوني من دعائكم».
وكشفت جنس مولودها بمقطع فيديو طريف، ظهرت فيه تحمل بالون مكتوب عليه «boy or girl» أي «ولد أو بنت»، ثم ثقبت البالون، ليطير منه وريقات باللون الأزرق في إشارة إلى انتظارها مولود ذكر، كما أرفقت الفنانة الشابة الفيديو بتعليق كتبت فيه: «نعم إنه ولد»، حيث دعوا لها متابعوها أن تضع مولوها بكامل الصحة والسلامة.
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