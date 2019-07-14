التحقيق مع الفنان اللبناني باتريك مبارك بتهمة ازدراء الدين الإسلامي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الفنان اللبناني باتريك مبارك، للتحقيق أمام النائب العام بلبنان، وذلك بعد توقيفه بتهمة التطاول على الرسول عليه السلام والدين الإسلامي وعدد من الشخصيات اللبنانية على رأسها الرئيس اللبناني ميشيل العون.

وبعد التحقيق الذي امتد لساعات، قرر النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان، ترك الفنان باتريك مبارك، بسند إقامة، بعد خضوعه لمعاينة من قبل الطبيب الشرعي وتبين أنه يعاني من وضع صحي معيّن وأحال ملفه على النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان.

وكانت النيابة العام بلبنان، قد تلقت بلاغًا من المحامية مي الخنسا، تتهم فيه باتريك رمضان، بجرائم التهديد والتعرض للسلم الأهلي والإساءة للنبي محمد والمسلمين كافة.

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وأصدر محامي باتريك مبارك، بيانًا، قال فيه: “إثر تداعيات التسجيل الصوتي العائد إلى موكلي، والمتضمن إساءات مستنكرة إلى بعض المقامات والديانات السماوية، يهمّنا لفت الرأي العام اللبناني إلى الوقائع والحقائق الآتية:

وكان باتريك مبارك، قد قال في ول تعليق له على الأزمة بعد انتشار تسجيل صوتي له في إحدى المقابلات الصحفية يتضمن إساءة إلى النبي محمد والدين الإسلامي، إن الصحفية هي من استفزته .

كما أكد محاميه في بيان له أن باتريك، يعاني من اضطرابات بسبب أدوية مهدئة يتناولها خلال الفترة الحالية وذلك بسبب مرض أشقائه وإجباره على التخلي عن منزله.

وكان آخر ظهور للفنان اللبناني في مسلسل “الهيبة” بكل أجزائه والذي يقدم فيه شخصية محامي عائلة جبل شيخ الجبل.