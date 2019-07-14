ماجر يرشح الجزائر للقب.. نشرة "العين الرياضية" لكأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة اليومية لـ"العين الرياضية" الخاصة بفعاليات كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر، تطالعون عناوين مختلفة ومتنوعة.

طالب رياض محرز، نجم الجزائر، جماهير منتخب بلاده بتوفير كل الدعم للفريق خلال مواجهة نيجيريا، في الدور نصف النهائي للبطولة، الأحد، من أجل تحفيز اللاعبين على بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 1990 الذي شهد تتويجهم باللقب.

وأصبح النجم السنغالي ساديو ماني، ومعه 7 لاعبين آخرين، مهددين بالغياب عن نهائي كأس أمم أفريقيا إذا تأهلت منتخباتهم، وذلك حال تلقيهم البطاقة الصفراء خلال مباريات نصف النهائي.

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من جانب آخر، أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة تونس أمام السنغال إلى الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

ورشح رابح ماجر، أسطورة الكرة الجزائرية السابق، منتخب بلاده لحصد اللقب، موجها رسالة إلى يوسف بلايلي، مهاجم الفريق، بضرورة نسيان الماضي وأخطائه والتفكير في المستقبل من أجل قيادة الخضر لحصد اللقب.

وينتظر أن تقام مباراتا نصف نهائي البطولة يوم الأحد المقبل، حيث تجمع الأولى بين تونس والسنغال، بينما تجمع الأخرى بين الجزائر ونيجيريا.