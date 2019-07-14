FaceApp يتخطى 80 مليون مستخدم حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح تطبيق FaceApp في إثارة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وبدأ عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي في نشر صورهم بعد التعديل عليها من خلال تطبيق FaceApp، والذي تخطي عدد المستخدمين النشطين له حاجز 80 مليون مستخدم حول العالم، ممن يتعاملون مع أنظمة IOS وAndroid و Google Play، كما أكدت منصة Play Store التابعة لشركة Google العالمية أن عدد مرات تحميل التطبيق من خلالها تخطى 50 مليون مرة.

وأعلنت شركة FaceApp Inc المالكة للتطبيق عبر صفحتها الرسمية، أنها حصلت على عدة جوائز منها أفضل تطبيق في عام 2017 ضمن منصة App Store، وجائزة أفضل تطبيق لعام 2017 على موقع Google Play، كما صنف ضمن 25 تطبيقاً الأسرع انتشاراً في العالم خلال عام 2017، وفق إحصائية شركة Fast Company.

يذكر أن تطبيق FaceApp يمكن تحميله مجاناً والاستمتاع بتجربة 21 فلتر لتعديل الصور، أما في حالة الحصول على النسخة الأصلية التي تضم 28 فلتر لتعديل الصور، فيمكن للمستخدم تجربتها لمدة 3 أيام فقط، ثم تضطر لشراء كل أداة للتعديل على حدة بأسعار تتراوح بين 2.17 دولار أمريكي و45.20 دولار، حسب كل أداة.





وتطبيق FaceApp تم تطويره بواسطة شركة Wireless Lab الروسية التي تستخدم تقنية الشبكة العصبية لإنشاء تحويلات واقعية للغاية للوجوه في الصور الفوتوغرافية.

يمكن أن يحول التطبيق وجهًا لجعله يبتسم، أو يبدو أصغر، أو يبدو أكبر سناً، أو حتى يغير الجنس، تم إطلاق FaceApp على iOS في يناير 2017 وعلى Android في فبراير 2017.

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كان التحول "الساخن" متاحاً مسبقاً في تطبيق FaceApp ، ولكن في أعقاب انتقادات واتهامات "العنصرية" بأنه يخفف من لون البشرة لدى السود ويجعلهم يبدون أكثر أوروبية.

رداً على هذا الجدل، قال ياروسلاف غونشاروف، مؤسس ومدير شركة Wireless Lab "إننا نأسف بشدة لهذه المشكلة الخطيرة بلا شك، إنها من الآثار الجانبية المؤسفة للشبكة العصبية الأساسية الناجمة عن التحيز في مجموعة التدريب، وليس السلوك المقصود".

وأضاف أن "الإصلاح الكامل" كان يجري العمل عليه في 9 أغسطس/آب 2017، واجهت FaceApp مرة أخرى انتقادات عندما ظهرت "مرشحات إثنية" تصور "أبيض" و"أسود" و"آسيوي" و"هندي".

أزال ياروسلاف جونشاروف على الفور المرشحات من التطبيق.

وجذبت تحولات تغيير الجنس في تطبيق FaceApp اهتماماً خاصاً من مجتمعات المثليين والمتحولين جنسياً، نظرًا لقدرتها على محاكاة واقعية لظهور الشخص باعتباره الجنس الآخر.