شكرا لقرائتكم خبر عن كلام نهائى.. فيلم "الطيب والشرس واللعوب" ينافس الكبار فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عدة تأجيلات قررت الشركة المنتجة لفيلم "الطيب والشرس واللعوب" طرحه خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، ويلعب بطولته أحمد فتحى وبيومى فؤاد ومى كساب ومحمد سلام، من إخراج رامى رزق الله، حيث ينافس الفيلم مع 5 أفلام أخرى خلال الموسم وهى أفلام "الفيل الأزرق 2" بطولة النجم كريم عبد العزيز، إخراج مروان حامد، بطولة النجم أحمد عز إخراج طارق العريان، وفيلم "خيال مآتة" بطولة النجم أحمد حلمى وإخراج خالد مرعى، وفيلم "كل سنة وأنت طيب" بطولة النجم تامر حسنى وإخراج سعيد الماروق، وفيلم "الكنز2" بطولة النجم محمد رمضان وإخراج شريف عرفة .

تدور أحداث فيلم " الطيب والشرس واللعوب" حول 3 ممثلين معتزلين يقررون العودة إلى التمثيل من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم عن الكائنات الفضائية، ويشارك فى بطولة فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، مى كساب وبيومى فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحى وطارق الإبيارى، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامى رزق الله.