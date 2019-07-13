شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف أصبح شكل ياسمين عبد العزيز بعد خوض "تحدى الشيخوخة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقبلت النجمة ياسمين عبد العزيز على خوض "تحدى الشيخوخة" أو ما يطلق عليه FaceApp Challenge الذى لاقى تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية.

ونشرت ياسمين على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة لها وهى فى مرحلة الشيخوخة، وعلقت المطربة بوسى على الصورة: "وربنا برضه قمر والله العظيم. فيما قالت إحدى المتابعات: "فى صغرك وفى كبرك هتفضلى جميلة".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "لآخر نفس" الذى عرض فى رمضان الماضى وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.