تعرف على موعد إطلاق سام سميث أغنيته الجديدة How Do You Sleep

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر محبو النجم العالمى سام سميث إطلاق أعمال غنائية جديدة، فقد فاجئ النجم الشهير عشاق الموسيقى والغناء أنه سيطلق أغنية سينجل جديدة تحمل اسم How Do You Sleep وهو الخبر الذى تناقلته المواقع الفنية بكثافة خلال الساعات القلية الماضية ومن أبرزهم موقع "بيلبورد". وأعلن المغى الإنجليزى البالغ من العمر 27 سنة أنه سيطلق أغنته الجديدة How Do You Sleep يوم الجمعة 19 المقبل، وهو ما أثار الحماس فى محبى ومعجبى سميث.

سام سميث

