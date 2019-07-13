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شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الممثلة العالمية صوفى تيرنر صاحبة شخصية سانسا ستارك الشهيرة فى مسلسل Game of thrones، على المشاركة فى تحدى غطاء الزجاجة Bottle Cap Challenge، على طريقتها الخاصة.
ونشرت تيرنر، مقطع فيديو لها عبر الاستورى الخاصة بها وهى تؤدى التحدى الجديد، ولكن على طريقتها الخاصة، وهى بفتح الغطاء عن طريق يدها وليس رجلها كالمعتاد فى التحدى المتداول منذ ايام عبر منصات السوشيال ميديا.
واحتفلت تيرنر السبت الماضى، بحفل زفافها على المغنى العالمى جو جوناس، الذى أقيم فى شاتو دو مارتينيت الفخم في جنوب فرنسا، السبت الماضى.
وظهرت صوفى فى حفل زفافها، بثوب صمم لها خصيصا، من "لويس فويتون"، فيما ظهر جوناس فى بدلة سوداء أنيقة، وظهرت صوفى أنيقة للغاية فى الثوب، الذى احتوى على عدة تفاصيل من الدانتيل المذهل، مع الأكمام الشفافة.
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