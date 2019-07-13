شكرا لقرائتكم خبر عن انتكاسة صحية تُدخل الممثلة البحرينية "صابرين بورشيد" العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرّضت مقدمة البرامج والممثلة البحرينية، صابرين بورشيد، إلى انتكاسة أثناء تلقيها العلاج اضطرتها للدخول إلى العناية المركزة، وفق ما أعلنته الممثلة البحرينية هيفاء حسين.

ونشرت هيفاء حسين صورة لصابرين بورشيد من داخل المستشفى، على حسابها على انستجرام، وأرفقتها بتعليق، قالت فيه:“الزميلة صابرين بورشيد تعرضت لانتكاسة أثناء العلاج ودخلت العناية المركزة.. الله يشافيج حبيبتي.. دعواتكم لها بالشفاء العاجل“.

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وكان والد صابرين بورشيد، قد أعلن فى أبريل 2019 أن حياتها فى خطر، وتحتاج إلى عملية عاجلة، إذ أنها تعانى من 3 أورام فى الرأس من جهة اليسار، وذلك بعدما لاحظ على ابنته كثرة النوم، وعدم تذكر أحد من أصدقائها، ولا تعرف إلا ذويها، وسافر إلى الكويت، حيث تستقر وعاد بها إلى البحرين وفى مستشفى قوة دفاع البحرين أخبروه بعد سلسلة من الفحوصات أن ابنته تعانى من 3 أورام فى رأسها.