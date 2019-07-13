شكرا لقرائتكم خبر عن عليا تعود للغناء مرة أخرى وتخطف الأنظار بـ فوتوسيشن جديد فى 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنانة عليا تستعد بقوة من أجل العودة للغناء والتمثيل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أكدت انتهاءها من عدة أغانى عملت عليها مؤخراً أبرزها أغنية باسم "حل مؤقت" قد تطرحها خلال الفترة المقبلة.

كما أكدت أيضاً أنها وبجانب الغناء انتهت مؤخراً من عدة كورسات تمثيل فى ورش تمثيل خاصة بمروة جبريل، استعداداً للتمثيل فى عمل فني مع نجم كبير فضلت التكتم على تفاصيله حالياً.

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على جانب آخر انتهت عليا من تصوير فوتوسيشن خطفت به الأنظار بإطلالة باللون الأسود مع المصور كريم مسلم ومصمم الشعر هيثم دهب، بينما الماكيير أمين، بينما الاستايلست فكانت عليا نفسها.





جدير بالذكر أن أبرز أعمال عليا كانت أغنية "اطمن" التى قامت بغنائها دويتو جمعها بالفنان تامر حسنى قبل سنوات، حيث تعتبر تلك الأغنية من أهم أغانيها قبل ابتعادها وتركيزها فى مجال الفاشون.



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