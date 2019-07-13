محمد إمام يكشف عن معاناته مع "عربة" طفلته خديجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد إمام صورة ، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يكشف خلالها عن معاناته مع عربة طفلته خديجة.

وظهر إمام في الصورة بجانب العربة، وعلق على الصورة قائلًا: " أنا عمري بيضيع في فك وتركيب وشيل البتاع ده، ولاكأني اشتريت نص نقل".

محمد إمام رزق بابنته الأولى "خديجة"، 17 يونيو الماضي، ونشر صورة من داخل وحدة الأطفال حديثي الولاده بالمستشفى، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

يذكر أن محمد إمام تزوج في أغسطس 2018، بفتاة من خارج الوسط الفني، وحضر حفل زفافه الذي أقيم بالساحل الشمالى عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم عمرو دياب، السقا، أحمد فهمي، وآخرون.

