"تحدي العمر" يعيد عزت أبو عوف إلى تريند "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتشر في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدٍ جديد أطلق عليه "تحدي العمر" تستطيع من خلاله أن تكشف عن ملامح الوجه في مرحلة الشيخوخة، وهو التحدى الذي شارك خلاله العديد من الفنانين والجمهور، وبعضهم من شبه نفسه بالفنان الراحل عزت أبو عوف، ما جعل "هاشتاج" عزت أبو عوف يدخل قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز تعليقات الجمهور على "تحدي العمر" #عزت أبو عوف

وعلق أحد رواد تويتر على صورته: "ماكنتش ناوي انزلها بس في كتير، قالوا إني شبيه عزت أبو عوف".

وقال آخر: "عزت أبو عوف ما مات يا رجالة ووصاني أكمل مسيرته".

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وعلق شخص ثالث: "فولة واتقسمت نصين للفنان عزت أبو عوف".

وكتب شخص آخر: "طلعت شبه الدكتور عزت أبو عوف، الله يرحمه".

وعلق أحد المشاركين في التطبيق: "حاسس إني قالب على عزت أبو عوف".

وغرد شخص آخر: "جدو عزت أبو عوف يرحب بكم".

ورحل الفنان عزت أبوعوف عن عالمنا، يوم 1 يوليو الجاري، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 71 عاما، وشُيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة.

