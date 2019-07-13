بالفيديو.. سهر الصايغ توجه رسالة خاصة لريهام سعيد

تمنت الفنانة سهر الصايغ الشفاء العاجل للإعلامية ريهام سعيد، بعد تطورات حالتها الصحية، حيث طرحت فيديو بصوت المذيعة ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و ظهرت من خلاله و هي تكشف آخر التطورات.

و علقت الفنانة سهر الصايغ

قائلة: "لا حول ولا قوة الا بالله..ربنا يشفيكي يارب".

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد كانت تعرضت لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، وانتشرت العديد من التقارير تؤكد خضوعها لعملية جراحية خطيرة جراء إصابتها بمرض

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يسمى بكتيريا الوجه.

جدير بالذكر أن الفنانة سهر الصايغ تشارك حالياً في بطولة مسرحية "المتفائل"، و هي من إخراج إسلام إمام، و بطولة كل من سامح حسين، سامي مغاوري، أشرف عبدالغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، و من إخراج إسلام إمام، كما تدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي حول الاجتهاد في العمل والاهتمام بالتعليم.