بالصور.. نتائج غير متوقعة لمشاهير العرب بسبب "face app"

تمكن تطبيق "Face app"، من إشعال السوشيال ميديا، بعد نشر نتائج غير متوقعة لبعض نجوم الفن ومشاهير مصر و الوطن العربي، ذلك التطبيق الذى يقدم صورة للشخص بعد 60 عامًا.

وفي الآونة الأخيرة تداول عدد كبير من نجوم الفن و المشاهير بمشاركة صورهم مع جمهورهم

من رواد مواقع السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، الذي قدمها التطبيق في لفتة جديدة من إبداعات التكنولوجيا التي وصل إليها الإنسان في العصر الحديث.

ويعمل التطبيق من خلال الذكاء الاصطناعي ويقرأ معلومات الصورة ووجه المستخدم؛

لتحويله إلى الشكل الاقرب عند مرور 60 عام وسط إقبال كبير من مستخدمي الإنترنت لتحميل التطبيق الجديد الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

ونرصد في السطور التالية أبرز هؤلاء المشاهير:-

النجم آسر ياسين:

النجم مصطفى قمر:

الفنانة هبة مجدي:

المطرب محمد محسن:

الفنان كريم عفيفي:

الإعلامية رضوى الشربيني:

الفنان محمد علي رزق:

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النجم كريم فهمي:

النجمة زينة:

الفنانة نادين نسيب نجيم:

الفنانة دنيا:

الفنان ساموزين:

الفنان محمد رجب:

عازف الدرامز أحمد الخولي: