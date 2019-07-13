شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم واحد.. كليب Antisocia يحصد 5.5 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم العالمى إيد شيران أن يخطف الأضواء نحوه بكليبه الأخير Antisocial الذى أطلقه أمس، وتعاون فيه مع نجم الراب الشهير ترافيس سكوت، فقد استطاع الكليب أن يحصد أكثر من 5.5 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك خلال يوم واحد فقط من إطلاق الكليب الذى أخرجه ديف مايرز.

يذكر أن أغنية Antisocial واحدة من أغنيات ألبوم إيد شيران الجديد " No.6 Collaborations Project " الذى تعاون من خلاله مع عدد كبير من النجوم العالمين من ابرزهم برونو مارس و كريس ستابلتون وجاستين بيبر وتشانس ذا رابر و كاردى بى و غيرهم .



كليب Antisocial (3)



كليب Antisocial (4)

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كليب Antisocial (6)