شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على نتائج أبرز المشاهير فى الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش طلاب الثانوية العامة حالة كبيرة من القلق مع قرب الإعلان عن النتيجة، حيث يعلق الكثيرون آمالهم على مجموعهم المنتظر من أجل الالتحاق بالجامعة الذى يحلم كل منهما بالانضمام لها.

وهو الأمر الذى دفعنا خلال السطور التالية إلى التعرض لنتائج أبرز المشاهير الذين سبق لهم عيش نفس المعاناة مع المرحلة الذى يمر عليها الآلاف كل عام.

أشار في عدة حوارات صحفية ولقاءات إلى أنه رسب فى الثانوية العامة مرتين قبل أن يتمكن من النجاح فى المرة الثالثة بمجموع 50%.





نجح فى الثانوية العامة بنسبة 54%، والتحق بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.



ماجد المصرى

حصل على الثانوية العامة بمجموع 52% والتحق بمعهد الفنون المسرحية بعد ذلك.

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طلعت زكريا

حصل على مجموع 70% قبل أن يدخل كلية التجارة ثم يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية فيما بعد.



اشرف عبد الباقى

حصل في الثانوية العامة على مجموع 71%، وتخرج فى كلية التجارة، ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.



احمد زاهر

ولد عام 1980 لأسرة أرستقراطية غلب على أفرادها العمل بالطب والسياسة، أتم دراسته الثانوية في الولايات المتحدة وحصل على مجموع كبير أهّله لدخول كلية الطب بجامعة عين شمس.