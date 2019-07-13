شكرا لقرائتكم خبر عن الموجى الصغير: الرحبانية منعوا والدى من التعاون مع فيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الموجى الصغير نجل الموسيقار محمد الموجى أن الرحبانية أبعدوا والده الموجى عن التعاون مع المطربة اللبنانية فيروز بسبب المنافسة الموسيقية.

وأضاف الموجى، لـ"الخليج 365"، أن والده كان على وشك التعاون الفنى مع فيروز وحدثت اتصالات بينهما لقاءات فى مصر ولبنان للاتفاق على الأمور الفنية.

وأوضح أن ما حدث من الأخوان رحبانى أمرا طبيعيا، فى ظل المنافسة الموسيقية الشرسة بينهما في الوسط الموسيقى الغنائى حيث تسلل إحساس إليهما أنه حال قيام الموجى بالتلحين لفيروز سيؤثر ذلك بالطبع على ألحانهم معها لأنهما كانا على علم بقدرات الموجى الموسيقية والتى ترتقى إلى ألون وأنواع جميلة من الموسيقى تدوم طويلا.

يذكر آن محمد الموجى من أشهر الموسيقين في مصر الوطن العربي، لحن لعديد من المطربين وهما عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وسميرة سعيد،وشادية، وصباح، ومحرم فؤاد، وعلى الحجار.