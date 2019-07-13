أحمد السعدني يدعو جمهوره لزيارة معهد الأورام الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان أحمد السعدني جمهوره بزيارة المعهد القومي للأورام، الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وكتب السعدني تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع"تويتر" قائلًا: "صباح الخير حكون في المعهد القومي للاورام يوم الثلاثاء ٢ ظهراً إن شاء الله، اللي عايز ييجي زيارة معايا ميجيش ايده فاضية نحاول نلم تبرعات و هدايا و نتصور كلنا و نقضي يوم جميل إن شاء الله".

جدير بالذكر أن السعدني شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "زي الشمس"، بطولة الفنانة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وسوسن بدر، جمال سليمانن أحمد مالك، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز.