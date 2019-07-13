صور| هنا شيحة وصبا مبارك يستمتعان بالصيف في الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة هنا شيحة صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، في أثناء تواجدهما في الأردن. وظهرت الفنانة هنا شيحة في الصور بصحبة الفنانة صبا مبارك، أمام جبال الأردن، وعلقت:" أخيرا مع صبا". يذكر أن آخر ظهور لهنا شيحة كان من خلال ضيف شرف في مسلسل "بدل الحدوتة 3" مع الفنانة دنيا سمير غانم، وشاركها الظهور في الحلقات زوجها الفنان أحمد فلوكس.

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