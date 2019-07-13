صور| "قمر في كل حالاتك.. وعجزت وفضلت تخين".. فنانون في "تحدي العمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بين وقت وآخر تحديات يحرص نجوم الفن قبل الجمهور على المشاركة فيها، منها تحدي "رقصة كيكي"، وآخرها تحدي العمر، والذي يقوم على استخدام تطبيق يغير ملامح الوجه، ويخلق شكلًا متخيلًا للصورة التي سيصبح عليها الإنسان بعد مرور 50 سنة.

أحمد حاتم

نشر الفنان أحمد حاتم صورته، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أظن المجهود باين".

بدرية طلبة

علقت الفنانة بدرية طلبة على صورتها في تحدي العمر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" قائله: "قمر في كل حالاتك يا بت يابدارة، والله عسل كله يدلع نفسه".

أحمد عصام

ونشر الفنان أحمد عصام صورته، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "72 سنة إن شاء الله".

إدوارد

فيما علق الفنان إدوارد على صورته، التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "لا حاجة للشرح".

آسر ياسين

ونشر الفنان أسر ياسين صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، أظهرت ملامحة في عمر الشيخوخة.

إيناس عز الدين

ونشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة مجمعه في إطار واحد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت:" العمر اتغير بس القلب شباب".

رامز أمير

كما نشر الفنان الشاب رامز أمير صورته، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق:" وماله مش عيب".

شيكو

ونشر شيكو صورته ، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عجزت وفضلت تخين دا حق ربنا، بس ليه أصلع، كيوت أنا".

كريم عفيفي

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ونشر كريم عفيفي أكثر من صور، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أنا هبقى روش أوي أما أكبر".

ظافر عابدين

نشر الفنان ظافر عابدين صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "انظر إلىّ في المستقبل".



منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورتها في تحدي العمر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أحم أحم وأنا عندي 70 سنة".

مي فاروق

شاركت الفانة مي فاروق في تحدي العمر، عبر حسابها بموقع"غنستجرام"، وعلقت:" طيب، بعيدا عن الاحساس المخيف بس يارب لو وصلت للعمر ده مااحتاجش لحد وولادي يفضلوا يبروني ويسألوا عني ويحنن قلبهم عليا، وطبعا هبقي بطلت غناء من كتير، أنا أصلا قربت أبطل غنا من دلوقتي".

هبة عبدالغني

ونشرت الفنانة هبة عبدالغني صورتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنا بعد 20 سنة".

هاني عادل

نشر الفنان هاني عادل صورة له من تحدي العمر، عبر حسابه بموقع"إنستجرام"، وعلق: "وأنا عندي 70 سنة".

صابرين

كما شاركت الفنانة صابرين في تحدي العمر بنشر صورة لها، عبر حسابها بموقع "تويتر": "النهاردة تميت 80 سنة وأنا طيبة".

مينا عطا

شارك المطرب مينا عطا في تحدي العمر، ونشر صورته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الدنيا المفترية عمايلها هي هي، صباح الكرمشة".

محمد محسن

شارك المطرب محمد محسن في تحدي العمر، ونشر صورته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل السنين دي ولسه مش عارف فين حبايب زمان"