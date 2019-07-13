صورة| أحمد عز ورزق ونجوم مسرح مصر في "الساحل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس" صورة تجمعه بأصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، في أثناء الاستمتاع بإجازتهم الصيفية في الساحل الشمالي.

وظهر في الصورة بجانب أوس أوس، الفنان أحمد عز، وأحمد رزق، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، ومصطفى بسيط، والشيف علاء الشربيني، وعلق أوس أوس على الصورة: "أحلى ساحل ولا إيه".

وأعلن نجم "مسرح مصر" الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، عن تعاقده على مسلسل جديد يحمل اسم "روحين في زكيبة"، يجمعه بصديقه الفنان حمدي الميرغني، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.

