صورة| مي عمر تبعث رسالة لزوجها محمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة مي عمر رسالة لزوجها المخرج محمد سامي. ونشرت مي صورة تجمعها بسامي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل شيء". وشاركت مي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ولد الغلابة، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، ومن إخراج محمد سامي، وتأليف أيمن سلامة.



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