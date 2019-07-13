تراند اليوم : هجوم شرس على هاني شاكر.. ماذا فعل بالساحل الشمالي؟

موجة من الانتقادات تعرض لها الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت أخبار تزعم بأنه خاطب قسم شرطة مارينا بالساحل الشمالي لمنع أغاني المهرجانات، والتي يقدمها بعض المطربين وهم ليسوا أعضاء في النقابة.

وأثار هذا الخبر ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، ولم يوافق عدد كبير من الشباب الذين يسافرون لقضاء الصيف بشواطئ الساحل الشمالي، موضحين أنه قرار تعسفي خصوصا وأن هذه الحفلات ليس كحفلات الأوبرا أو غيرها بل يكون هدفها الرقص وليس الطرب.

وكان شاكر تقدم رسمياً بطلب ترشحه لرئاسة نقابة الموسيقيين.

وكان شاكر أعلن رسميا خوضه إنتخابات نقابة المهن الموسيقية لفترة ثانية وتقدم بأوراقه على مقعد النقيب، وينافسه الفنان مصطفى كامل.

أصدر بيانًا مؤخرًا، قال فيه إن رغم قسوة تجربة العمل النقابي والجهد المبذول بها، لكن الإنجازات غير المسبوقة، التي تحققت في الدورة الأولى، حسب قوله، فرضت عليه استكمال التجربة.

ولفت إلى أن إجمالي الودائع بلغ 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع المعاشات بنسبة 10% كل 6 أشهر، فضلا عن زيادة الأصول الثابتة ورفع الحد الأقصى لمصروفات العلاج.