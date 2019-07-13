بالفيديو.. “روزانا اليامي” تتغزل في الفنان المصري خالد سليم بجدة: “إيش هالجمال يخربيت أبو...

تعرض الفنان المصري خالد سليم لموقف محرج من الإعلامية روزانا اليامي، على هامش تواجده في مدينة جدة، مع الدمية الشهيرة ”أبلة فاهيتا“، لتقديم فعالية فنية فكاهية ضمن موسم جدة الفني الذي تستقبله المملكة. ولحظة دخول خالد غرفة الاستراحة استقبلته روزانا بالقول: ”إيش هالجمال يخربيت أبو كده“، الأمر الذي وضعه في موقف محرج، بسبب مغازلتها ، وهو ما جعله يرد عليها قائلًا: ”هو أنا هلاقيها منك ولا من أبلة فاهيتا“.

وتابعت روزانا بأنه شخص ذوق ويتمتع بصوت جميل بجانب إحساسه وشكله، لافتة إلى أنه شخص متكامل، واستطاع أن يأسر قلوب جمهور جدة بشكل غير طبيعي خلال غنائه. وأعرب خالد سليم عن سعادته بحفله في جدة، كونه يواجه الجمهور السعودي لأول مرة، متابعًا أن السعودية قدمت طفرة كبيرة في الفن خلال فترة قصيرة. يُذكر أن الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا وخالد سليم قدما فعالية فنية فكاهية لجمهور جدة على مدار يومين متتاليين، حيث تمت استضافة الفنانة المصرية شيماء سيف والإعلامي طارق الحربي.