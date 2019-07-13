“جدة كدا”.. مفاجأة مجيد لجمهوره

فاجأ أمير الطرب الخليجي الفنان عبدالمجيد عبدالله جمهوره بطرح أغنيته الجديدة «جدة كدا» وإهدائها لـ«موسم جدة»، الذي تستمر فعالياته في نسخته الأولى حتى 18 يوليو، وحصدت الأغنية منذ الساعات الأولى من إطلاقها آلاف المشاهدات ومرات الاستماع.

أغنية «جدة كدا» من كلمات الشاعر سعود البابطين، وألحان سهم، وتوزيع ومكس وماستر عصام الشرايطي، وتقول كلمات الأغنية في مطلعها «جدة كدا.. دايم كدا.. ناسك كدا.. جدة عروسة هالبلد جدة ولا زيّك أحد ياللي أخذتي قلوبنا جدة نحبك للأبد». ويحظى الفنان عبدالمجيد عبدالله بشهرة واسعة في المملكة ومنطقة الخليج ويتمتع بجماهيرية كبيرة لدى محبي الفن الخليجي في العالم العربي.