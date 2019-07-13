الأربعاء.. ريفروود يحتفل مع جمهوره في الإسكندرية

يحتفل ريفروود باند مع جمهوره يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو من الشهر الجاري في مكتبة الاسكندرية، و من المقرر أن يبدأ الحفل

في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر تذكرة 20 جنيهًا.

يذكر أن ريفروود باند طرح سابقًا ألبوم

بعنوان "Fairytale"، و يضم الألبوم 10 أغاني أبرزهم: "Believing"، "Gates Below"، "Mot Ditt Ode "، "Queen of The Night"، كما حقق الألبوم على نسبة مبيعات عالية منذ طرحه بالأسواق.