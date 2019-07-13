الجمعة.. دعسوقة تحيى حفلا غنائيًا في رووم آرت سبيس

تحيى دعسوقة باند حفلًا غنائيًا، يوم الجمعة الموافق 19 يوليو من الشهر الجاري، في رووم آرت سبيس فرع جاردن سيتي بمحافظةالقاهرة، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً بسعر تذكرة 100 جنيهًا.
يذكر أن دعسوقة باند طرحت سابقًا أغنية بعنوان "لو الكل الناس قالت الحقيقة"، و هي من كلمات و ألحان حسين الإمام، كما حققت الأغنية نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.
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