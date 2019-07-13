نوال الكويتية في خطوة فنية مختلفة: “الست”

متابعة بتجـــــــــرد: تنشغل الفنانة نوال الكويتية خلال الفترة الراهنة بتسجيل عددٍ من الأغاني الجديدة التي تتكتم حتى اللّحظة عن تفاصيلها.

وستطلق نوال الكويتية هذه الأغاني على دفعات وبشكل مجموعة تحمل اسم “الست”، وذلك بدلًا من إطلاقها في ألبوم كامل، وذلك حتى يتسنى لكل واحدة منها تحقيق الإنتشار المطلوب.

تجدر الإشارة إلى أن نوال الكويتية طرحت مؤخرًا أغنيتين جديدتينعبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها على موقع “يوتيوب” الشهير، الأولى تحمل اسم “ممنون” وهي من كلمات سعود البابطين وتوزيع بشار سلطان والثانية باسم “قسم وسمّعني” من كلمات فيصل السديري وتوزيع رأفت.