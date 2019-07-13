متابعة بتجـــــــــرد: تنشغل الفنانة نوال الكويتية خلال الفترة الراهنة بتسجيل عددٍ من الأغاني الجديدة التي تتكتم حتى اللّحظة عن تفاصيلها.
وستطلق نوال الكويتية هذه الأغاني على دفعات وبشكل مجموعة تحمل اسم “الست”، وذلك بدلًا من إطلاقها في ألبوم كامل، وذلك حتى يتسنى لكل واحدة منها تحقيق الإنتشار المطلوب.
تجدر الإشارة إلى أن نوال الكويتية طرحت مؤخرًا أغنيتين جديدتينعبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها على موقع “يوتيوب” الشهير، الأولى تحمل اسم “ممنون” وهي من كلمات سعود البابطين وتوزيع بشار سلطان والثانية باسم “قسم وسمّعني” من كلمات فيصل السديري وتوزيع رأفت.
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الكويتية في خطوة فنية مختلفة: “الست” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.