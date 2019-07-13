هذا ما حققه ألبوم صابر الرباعي الجديد في أيام

متابعة بتجــــــــرد: يحصد النجم التونسي صابر الرباعي أصداء ألبومه الجديد “صابر الرباعي 2019” الذي طرحه مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وحقق الألبوم خمسة ملايين مشاهدة بمجموع المشاهدات التي حصدتها الأغاني التي يتضمنها عبر موقع “يوتيوب” الشهير.

ويتضمن ألبوم “صابر الرباعي 2019” عشر أغنيات منوعة بين اللهجات اللبنانية، المصرية، التونسية والخليجية وهي “باي باي”، “ليلة من العمر”، “طول حياتي”، “عسى يومي”، “مغيار”، “تذكروني”، “غشاش”، “كتاب المجروحين”، “عمري الجديد” و”أين أذهب”.

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تجدر الإشارة إلى أن صابر الرباعي عاد في هذا الألبوم للتعاون من جديد مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

للإستماع إلى أغاني ألبوم صابر الرباعي 2019: