أكشاي كومار الأعلى دخلا في بوليوود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفض عدد الممثلين الهنود في قائمة "فوربس" السنوية لأعلى المشاهير أجراً إلى واحد فقط، مقارنة بالعام الماضي.

وكانت قائمة 2018 تضمّ كلاً من شاروخان وسلمان خان وأكشاي كومار؛ لكن استطاع هذا الأخير أن يُنحّي زميليه جانباً ليصبح الفنان الهندي الوحيد ضمن "فوربس".

ونال أكشاي كومار المرتبة الـ33 بمبلغ 65 مليون دولار، وفق تقارير "فوربس"، فالنجم البالغ 51 عاماً يربح ما بين 5 و10 ملايين دولار من كل فيلم، وهو مبلغ ضخم يعادل ما بين 35 و70 كرور روبية.

وتخطى كومار نجوماً كباراً هذا العام أبرزهم ريحانا، وجاكي شان، وكاتي بيري، وبرادلي كوبر، وبينك، وآدم ساندلر، فضلاً عن سكارليت جوهانسون، وأريانا جراندي، وكريس إيفانز، وجنيفر لوبيز، وليدي جاجا وغيرهم من الفنانين، كما أنه كان واجهة لأكثر من 20 علامة تجارية محلية وعالمية خلال 2019 فقط.

ويعتبر كومار الضلع الرابع لمربع قمة نجوم بوليوود بعد الثلاثي شاروخان وعامر خان وسلمان خان؛ إذ قدّم للسينما الهندية اكثر من 108 أفلام، مثل "موتسي شادي كارونجي"، و"هاوس فول"، "سينج إذ كينج"، و"تويلت"، إلى جانب "جولد"، ويعتبر "كيساري"، آخر أعماله الذي طرح مطلع العام الحالي، أعلى أفلام بوليوود من ناحية الإيرادات في 2019.