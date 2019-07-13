مجد موصللي يقلب الموازين في اسبوع واحد

احيا الفنان مجد موصللي سلسلة من السهرات هذا الأسبوع افتتحها نهار الثلاثاء في مجمّع “لا تايغا” في البترون ويوم الخميس في ملهى صيف في بيروت ويوم الجمعة في ملهى allure في جونيه.

وقد حضر كل حفل من الحفلات جمهور تخطى عدده الـ١٠٠٠ شخصاً الأمر الذي اثبت ان مجد موصللي هو الرقم الأصعب اليوم على الساحة الفنية وان أغنية “تكرم” الأخيرة للفنان مجد هي أغنية صيف ٢٠١٩ بإمتياز.

نذكر ان أغنية “تكرم” من كلمات عامر لاوند، الحان سليم سلامة وتوزيع وتسجيل عمر صبّاغ، كما صورها موصللي على طريقة الفيديو كليب في اوكرانيا تحت اشراف المخرجة هيفا الفقيه وانتاج شركة التايغا.