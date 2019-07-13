خاص- عمر كرم يعكس حياة الشباب في كليب “صارحني” ومغامراتهم

بعد أيام قليلة على اطلاق أغنية “صارحني” للفنان عمر كرم، طرحت شركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز الفيديوكليب الخاص بالأغنية وذلك على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.

أغنية “صارحني” كلمات احمد ماضي، إشراف وانتاج موسيقي جان صليبا. والكليب حمل توقيع المخرجة هيفاء فقيه التي اعتمدت ستايل عصري مع “عمر” من خلال الاجواء الشبابية التي طغت على العمل.

ظهر “كرم” بعدة كادرات وهو محاط بمجموغة من الشباب والفتيات يرقصون ويمرحون على انغام “صارحني” ويتنافسون على تقديم أجمل رقصة.

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كما لفتنا ستايل عمر كرم المعتمد في الكليب حيث اختار ثياباً عصرية تتناسب مع اجواء الكليب المليء بالفرح والألوان والأجواء الراقصة.

كما أن القصة ليس مبالغاً فيها بل عكست حياة الشباب في هذا العمر ومغامراتهم ضمن أجواء حماسية ترجمتها المخرجة هيفاء فقيه بلقطات عفوية بعيداً عن الابتذال.

مع هذا العمل الجديد تكون شركة لايف ستايلز ستوديوز قد كسبت الرهان مرة أخرى بكليب شبابي يتضمن كل عناصر النجاح إن لناحية الأغنية أو الصورة، بالإضافة الى أن الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الأغنية في البداية والآن مع الكليب ما يؤكد صوابية الشركة في اختياراتها الفنية