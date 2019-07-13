رويدا عطية تكشف للمرة الأولى تعرضها للتعنيف من قبل زوجها السابق

خلال إطلالتها في برنامج "مع أو ضد" مع الإعلامية علا الفارس، توجّهت الفنانة السورية رويدا عطيّة برسالة إلى النساء المُعنّفات بالقول "أنا كان لازم من أول كف أكلتو، إكسرلو إيدو".

وكشفت رويدا عطية للمرة الأولى انها تعرّضت للتعنيف من قبل زوجها السابق الّذي كان يكبرها بعشرين عاماً، قائلةً "تحمّلت منه الكثير ولم أخبر أهلي بسبب الخجل، فأنا لم أُضرب يوماً في بيت أهلي".

وسردت رويدا عطية انها يوم طلبت الطلاق، أصيب الجميع بصدمة كبيرة، وتابعت "حين شاركت في سوبر ستار ازداد قمعه أكثر وكنت أتعرض لعنف كبير ويستخدم معي الترهيب. أحبطني كثيرًا وكان يقول لي إنني أبشع امرأة بالكون".

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