الموزع أحمد إبراهيم يعود لزوجته الأولى ياسمين عيسى

القاهرة - لايف ستايل
ذكرت بعض التقارير الصحافية أخبار مفاجئة عن عودة الموزع أحمد إبراهيم لزوجته الأولى ياسمين عيسى إلى ذمته من جديد، على الرغم من زواجه من الفنّانة أنغام.
وقالت أسرة ياسمين عيسى، بحسب التقارير الصحافية المنتشرة، أنّ الموزع أحمد إبراهيم أعاد ابنتهم إلى ذمته مرة أخرى دون علمها بتاريخ 2 أيار الماضي، وأنهم عرفوا الأمر بالصدفة.
وعن الطريقة التي اتبعها الموزيع الموسيقي، كشف أنه أرسل بلاغاً لإعلامها بعودتها إليه إلى عنوان شقتهما القديمة وهي لم تكن متواجدة فيها، مؤكداً أن ما فعله كان مقصوداً حتى لا تعلم زوجته الأولى بالأمر وتسير الإجراءات في صالحه.
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