"إم بي سي" تُفاوض راغب علامة للانضمام لـ"ذا فويس"

تشير مصادر صحافية إلى أن هناك مفاوضات مع النجم اللبناني راغب علامة، للانضمام إلى لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، المقرر عرضه في الخريف المقبل، بعد غياب طويل عن كرسي لجنة التحكيم.

وحسب معلومات صحافية فالمفاوضات بين علامة وقناة "إم بي سي" تسير بشكل إيجابي، وبدأت بالفعل التحضيرات للموسم المنتظر من برنامج المواهب الذي ضم في موسمه الأخير الفنانة الإماراتية أحلام واللبنانية إليسا والمطرب اللبناني عاصي الحلاني والنجم المصري محمد حداقي، وهذه التغيرات كانت متوقعة في اللجنة لإضفاء بعض الحيوية، بخاصة أن المشاهد يبحث عن التشويق دائمًا في مثل هذه البرامج.

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وتشير المصادر الصحافية إلى أنه تجري تعديلات عدة على غالبية برامج المواهب لدى قناة "إم بي سي"، وبدأ التفاوض مع علامة، لكن لا يزال الحديث في مرحلة التفاوض فقط.

يذكر أن راغب علامة لديه تجارب سابقة في لجان تحكيم برامج المواهب، الأولى في برنامج "أراب آيدول" بموسميه الأول والثاني 2012-2013 إلى جانب حسن الشافعي وأحلام ولاحقًا دخلت نانسي عجرم على الخطّ، لكن مسيرته لم تكتمل في ذلك العمل لأسباب عدة يُقال بأنها تتعلّق ببعض المشاكل بينه وبين أحلام أدّت إلى اعتذاره عن المشاركة في الموسم الثالث.

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