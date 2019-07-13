نشوى مصطفى مطلوبة لإحياء حفلات الزفاف

باتت الفنانة نشوى مصطفى مطلوبة لتحيي الحفلات والأعراس بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها في حفل زفاف نجلها، والتي سردت فيها الشروط التي يجب أن تعرفها العروس والطريقة الأمثل للتعامل مع نجلها.

نشرت الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها على "إنستغرام" تفاصيل المكالمة التي تلقتها من أحد متعهدي الحفلات الذي طلب منها أن تغني أغنيتها في أحد الأفراح، وكتبت نشوى مصطفى تعليقا على هذا فقالت: "نكتة الموسم متعهد ومنظم حفلات افراح اتصل بيّ علشان فيه عيلة فرح ابنهم قرب وعايزيني أغني في فرحه أغنية باسمه واسم عروسته، وقال لو وافقتي حتبقي ظاهرة في الأفراح تغني أغاني باسم كل عريس وعروسة وأضمن لك مش أقل من عشرين فرح في الشهر، اعتذرت له إنها مش شغلتي وإني عملت أغنية أفرح بيها أسرتي وأصحابنا، كلمني بعدها تاني وقال لي إن والدة العريس عايزة تكلمني بنفسها وإنها هتدفع الرقم اللي أطلبه"، وأوضحت نشوى موقفها وأكدت: "أنا مش مصدقة والله العظيم وطبعا اعتذرت لأنها مش شغلتي".

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وقالت نشوى مصطفى تعليقا على هذا: "بقالي ٢٨ سنة بمثل، أول مرة كم البرامج في مصر وبره مصر عايزيني علشان نعمل حلقة عن أغنية فرح ابني اللي وصلت نسبة مشاهدتها لأرقام مهمة، وكانت امبارح تريند في معظم الدول العربية"، وتابعت: "من فترة كتبت بوست إشادة بذكاء محمد رمضان أنا باكرر تاني محمد رمضان من أذكى فنانين جيله وأحمد مكي كمان بس أحمد مكي بيكسل".

وغنّت نشوى مصطفى أغنية بشكل عفوي إلى عروس نجلها من أجل أن ترشدها إلى طريقة التعامل التي يحتاجها ابنها، وحققت الأغنية ملايين المشاهدات وتصدرت محركات البحث في أكثر من دولة عربية.

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