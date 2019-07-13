ستة نجوم كبار يتنافسون على إيرادات السينما في موسم عيد الأضحى

يعد موسم عيد الأضحى المقبل، هو الموسم السينمائي الأصعب والأقوى خلال السنوات الأخيرة. ويخوض منافسات الموسم ستة من كبار النجوم «كريم عبد العزيز وأحمد حلمى ومحمد رمضان ومحمد سعد وتامر حسنى» مع استمرار المواجهة بين فيلمى «كازابلانكا» و»الممر» اللذين تم طرحهما خلال موسم عيد الفطر الماضى وحققا أعلى الإيرادات التى تؤهلهما للاستمرار فى المنافسة خلال الموسم الجديد ؛ كما يشهد هذا الموسم محاولات تامر حسنى للفوز بالإيرادات اعتمادا على تصدره العام الماضى بفيلم «البدلة» كما يشهد هذا الموسم عودة الفنان أحمد حلمى من جديد بعد غياب سنوات .

يأتى فى مقدمة الأفلام المشاركة فى سباق موسم عيد الأضحى السينمائى فيلم «الفيل الأزرق 2» للفنان كريم عبدالعزيز وفيلم «ولاد رزق 2» للفنان أحمد عز، وهذان الفيلمان حققا نجاحا كبيرا عند عرض الجزء الأول لهما ونالا إعجاب الجماهير والنقاد وحققا إيرادات عالية فهل سيتسمر هذا النجاح فى الأجزاء الثانية وهل يحافظ صناع العمل على نجاحهم الذى حققوه أم سيكون استثمارا للنجاح دون تقديم إضافة؟ .

وقد انتهت منذ فترة أسرة فيلم «الفيل الأزرق 2» من تصوير أحداثه وطرح مؤخرا البرومو الدعائى للفيلم ويضم الجزء الثانى من»الفيل الأزرق» فريق ونجوم الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد إضافة إلى الفنان كريم عبدالعزيز ونيللى كريم وينضم لهم الفنانة هند صبرى وإياد نصار فى الجزء الثانى بالإضافة إلى تارا عماد ومروان يونس..

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ويخوض السباق ايضا فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض» بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى ومحمد ممدوح وكريم قاسم بالإضافة إلى مشاركة خالد الصاوى وباسم سمرة كضيوف شرف وتأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

وقد اعتاد أحمد عز فى السنوات الأخيرة المنافسة على تصدر قائمة الإيرادات، حيث حقق الجزء الأول من «ولاد رزق» المركز الأول خلال عرضه، وكذلك تصدر فيلم «الخلية» قائمة الأفلام المعروضة فى عيد الأضحى عام 2017 إضافة إلى منافسة فيلمه الأخير «الممر» بقوة للوصول لقائمة أعلى الإيرادات.

كما يخوض الفنان تامر حسنى الموسم السينمائى بفيلمه الجديد «كل سنة وأنت طيب»، ليشعل حدة المنافسة خصوصا أن تامر حسنى حقق بفيلمه الأخير»البدلة» أعلى إيراد مسجل فى السينما المصرية بتخطيه حاجز الـ68 مليون جنيه والذى نافس به فى موسم عيد الأضحى عام 2018لذلك يسعى خلال هذا الموسم لتصدر شباك التذاكر.

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فيلم «كل سنة وأنت طيب» يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى مجموعة من النجوم منهم عائشة بن أحمد وخالد الصاوى وزينة وتأليف محمد عبدالمعطى وإخراج هادى الباجوري.

ويعود الفنان أحمد حلمى للسينما بفيلم»خيال مآتة» ويشاركه بطولته منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسني، لطفى لبيب، عبدالرحمن أبوزهرة وغيرهم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى ويجسد أحمد حلمى شخصية مهندس ديكور يدعى «زيزو»، وهو شخصية شكاكة، يشك فى كل من حوله، ونكشف تفاصيل أحداث الفيلم الذى تدور حول هذا الشاب فى فترة الستينيات.

تبدأ أحداث الفيلم بشخصية «حلمى»، وهورجل عجوز يعيش فى الألفينات، ويروى حكايته وذكرياته وهو شاب عن المعاناة التى عاشها وكيف التقى بحبيبته «باكينام»، وتجسدها النجمة منة شلبى، ويكشف أيضا الطرق والأساليب التى استخدمها ليتزوجها.

وقررت الشركة المنتجة لفيلم «الكنز 2» طرحه خلال الأيام القليلة القادمة أى قبل بداية موسم عيد الأضحى واستكمال عرضه خلال العيد ويتناول الجزء الثانى حلا لعدة ألغاز تركها الجزء الأول التى تلعب فى عقل المشاهد ويحلها معنا المخرج شريف عرفة خلال الجزء الجديد الذى يواصل ما انتهى إليه الجزء الأول فى حكايات حتشسبوت فى العصر الفرعوني، وعلى الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتنى رئيس القلم السياسى الذى يواجه تحديات جديدة فى العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة ويشارك فى بطولته محمد رمضان، هند صبري، محمد سعد، أحمد حاتم، أحمد رزق، عباس أبوالحسن، روبي، تأليف عبدالرحيم كمال إخراج شريف عرفة.

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