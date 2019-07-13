مَساعي الصُّلح بين أصالة وأنغام تسير في طريق مسدود

استمرّت تداعيات أزمة الفنانة السورية أصالة والفنانة المصرية أنغام طوال الفترة الماضية، وبخاصةً أن المُقرّبين منهما فشلوا في حل الأزمة، بسبب اتهام الأولى، للأخيرة، بأنها دمّرت منزل الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، المتزوج من ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج أصالة، ولم تهدأ وتيرة هذه الأزمة وسط أحاديث متبادلة بين الثنائي، عندما ظهر كل منهما في مقابلات تلفزيونية، ووسط هذه الأزمة لا تزال أصالة وأنغام تواصلان عملهما بشكل دائم، وأصبحتا من أبرز النجمات اللاتي يُحيين حفلات في المملكة العربية السعودية.

ويبدو من وجود النجمتين في حفلات بالسعودية أن هناك مساعي من "روتانا"، الشركة المنظمة للحفلات لعقد صلح بينهما، إلا أن هذه المساعي لم تنجح حتى الآن، حيث بدت واضحة من خلال جمعهما في أبريل الماضي وتحديدًا في العاصمة السعودية الرياض على مسرح الملك فهد.

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كان التجمع الثاني قبل ساعات، حيث جمعتهما "روتانا" في حفلات صيف "الباحة" التي تقام للمرة الأولى على مسرح القرية التراثية بمراوة، في مدينة الباحة بالسعودية، وأحيت أنغام حفلها الأربعاء برفقة الفنان السعودي محمد عبده، فيما أحيت أصالة، حفلها مساء الخميس، برفقة النجم عبادي الجوهر.

وخلال حفل أصالة، اختارت أنغام، التي لا تزال توجد في المملكة العربية السعودية برفقة زوجها أحمد إبراهيم، حضور حفل مواطنها الفنان محمد حماقي، الذي أقيم مساء الخميس أيضًا في منتجع درة العروس السياحي، بمدينة جدة.

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ونشرت أنغام، صورة من حضورها حفل حماقي، عبر حسابها على"إنستغرام"، والتقط السيلفي حمدي بدر، مدير أعمال محمد حماقي، وعلّقت أنغام، على الصورة قائلةً: "الآن من حفل محمد حماقي في جدة، درة العروس".

وكشف مصدر مقرب من أنغام، في تصريح لـ"فوشيا"، أنها لن تقبل الصلح مع أصالة، وتحاول في كل مرة إفساد أية مساعي، لأنها تعتبر حياتها الشخصية خطًا أحمر، مستشهدًا بأنه في بداية الأزمة تدخل مقربون وحاولوا توضيح الصورة التي استنتجتها أصالة، على خلفية الزواج من أحمد إبراهيم، إلا أنها لم تسمع لأحد واختارت عدم السيطرة على المشكلة.

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